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Что следует знать о наследовании в Украине — важное напоминание Минюста

16:21, 8 марта 2025
Завещание не является неизменным документом, поскольку его можно изменять или отменять в любое время.
Что следует знать о наследовании в Украине — важное напоминание Минюста
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает о 10 важных фактах о наследовании в Украине, которые помогут лучше понимать свои права и обязанности.

1.Завещание или закон

Если человек не оставил завещания, наследство переходит к наследникам по закону. Наследники по закону получают право на наследование в порядке очередности.

2.Завещание можно изменить

Завещание не является окончательным документом — его можно изменить или отменить в любой момент.

3.Обязательная доля

Несовершеннолетние, малолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг (супруга) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону.

4.Нотариальное удостоверение

Завещание обязательно должно быть удостоверено нотариусом или другими уполномоченными лицами.

5.Срок принятия наследства

Для принятия наследства установлен шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства.

6.Права наследников

Лицо, подавшее заявление о принятии наследства, может отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства. Наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение установленного срока.

7.Состав наследства

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в связи с его смертью.

8.Обязанности наследников

Наследники обязаны уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства, если им известно о наличии долгов, а также удовлетворить требования кредитора в полном объеме, но в пределах стоимости имущества, полученного в наследство.

9.Наследство за пределами Украины

Если имущество находится за границей, наследование регулируется нормами международного частного права.

10. Наследование по умолчанию

Наследник, который постоянно проживал с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение шестимесячного срока не подал заявление об отказе от него.

Наследование — это важный процесс, требующий внимательности к деталям, но его можно успешно пройти, соблюдая закон и рекомендации нотариуса.

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