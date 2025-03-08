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В Минобороны раскрыли, сколько женщин служат в рядах ВСУ

19:58, 8 марта 2025
В Минобороны отметили, что более 5 500 военнослужащих женщин в настоящее время находятся непосредственно на передовой.
В Минобороны раскрыли, сколько женщин служат в рядах ВСУ
Фото: bbc.co.uk
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В Вооруженных силах Украины служат более 70 000 женщин. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что количество женщин в рядах ВСУ продолжает расти. В целом, по состоянию на 1 января, в ВСУ проходят службу более 70 000 женщин, из которых более 48 000 являются военнослужащими, а свыше 5 500 находятся непосредственно на передовой. Это на 20% больше, чем в 2022 году.

В Минобороны добавляют, что женщины в ВСУ имеют равные права с мужчинами на занятие должностей, карьерный рост и воинские звания. В то же время законодательство предусматривает дополнительные социальные гарантии, среди которых: отдельные служебные помещения для размещения во время развертывания лагерей, ограничения по физическим нагрузкам, возможность увольнения по желанию в случае беременности, независимо от военного положения, и другие.

«Женщины в армии ежедневно демонстрируют стойкость и профессионализм. Мы должны обеспечить для них равные возможности и условия службы. Поэтому Минобороны продолжает активно внедрять политику гендерного равенства в армии, в частности: обеспечивает равные возможности для карьерного роста, создает специальные программы, развивает международное партнерство – Канада, Великобритания, Швеция, НАТО», – отметил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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ВСУ Минобороны

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