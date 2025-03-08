В Государственном космическом агентстве выявили «крота» фсб

Российского агента задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила еще одного высокопоставленного «крота» РФ в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел доступ к секретной информации о отечественных стратегических предприятиях, а также к засекреченным спутниковым снимкам.

Злоумышленника задержали во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«По материалам дела, российская фсб завербовала этого агента в 2024 году. С того времени украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

СБУ также использовала этого «крота» для дезинформации врага, чтобы передавать через него рашистам информацию, выгодную для Украины», – сообщили в СБУ.

Как установило расследование, агент был завербован фсб через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Он согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного на лето 2025 года выхода на пенсию – вообще планировал переехать в РФ.

Среди задач, которые перед «кротом» ставила фсб, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, которые производят навигационные системы, запасные пункты работы стратегических предприятий, военные склады, а также информация о производстве Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки, добавили в СБУ.

По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для авиаударов по стратегически важным объектам Украины.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для коммуникации с фсб.

На основании собранных доказательств агенту сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.