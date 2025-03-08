У Державному космічному агентстві викрили «крота» фсб

Російського агента затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

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Служба безпеки України повідомила, що викрила ще одного високопоставленого «крота» РФ у державних органах України. Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Зловмисника затримали під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

«За матеріалами справи, російська фсб завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

СБУ також використала цього «крота» для дезінформування ворога, щоб передавати через нього рашистам вигідну для України інформацію», - повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, агент був завербований фсб через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – взагалі планував переїхати до РФ.

Серед завдань, які перед «кротом» ставила фсб, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки, додали у СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах України.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для комунікації з фсб.

На підставі зібраних доказів агенту повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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