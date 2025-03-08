Як підприємству заповнити нестачу працівників у разі їх відсутності

Для швидкого залучення нових працівників і подолання кадрового дефіциту роботодавець може укладати строкові трудові договори на час воєнного стану або для заміни тимчасово відсутніх співробітників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, як законно оформити нових працівників на місце тимчасово відсутніх.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Раніше ми писали, за яких підстав роботодавці можуть відмовити у виплаті лікарняних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.