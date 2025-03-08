Как предприятию восполнить нехватку работников в случае их отсутствия

Для быстрого привлечения новых работников и преодоления кадрового дефицита работодатель может заключать срочные трудовые договоры во время военного положения или для замены временно отсутствующих сотрудников.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как законно оформить новых работников на место временно отсутствующих.

С целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, в том числе в результате фактического отсутствия работников, которые эвакуировались в другую местность, находятся в отпуске, простое, временно потеряли трудоспособность или местонахождение которых временно неизвестно, работодатель замещение временно отсутствующего работника.

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