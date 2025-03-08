Верховный суд Италии обязал страну выплатить компенсацию 177 мигрантам, которые застряли на лодке

Суд постановил, что 177 мигрантов, удерживавшихся на борту судна в течение 10 дней, были лишены личной свободы.

Фото: Getty Images

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Италия должна выплатить компенсацию мигрантам, которым не разрешили сойти на берег с судна Diciotti в августе 2018 года. Такое решение принял Верховный суд Италии, пишет Politico.

Суд постановил, что 177 мигрантов, удерживавшихся на борту судна в течение 10 дней, были лишены личной свободы, и поэтому имеют право на компенсацию от итальянского государства, размер которой будет определен в более позднем постановлении.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала это решение «крайне сомнительным» и «очень разочаровывающим».

«Из-за этого решения правительству придется выплатить компенсацию — из денег честных итальянских граждан, которые платят налоги, — людям, которые пытались нелегально въехать в Италию, нарушив закон итальянского государства», — написала Мелони на своей странице в соцсети X.

Издание напоминает, что корабль береговой охраны Diciotti спас 190 мигрантов с переполненной лодки у берегов итальянского острова Лампедуза 16 августа 2018 года, после того как им было отказано во въезде в Мальту, но как только они попытались высадиться на побережье Италии, тогдашний министр внутренних дел Маттео Сальвини объявил о закрытии всех портов страны.

Только 13 мигрантам разрешили въехать в страну, поскольку их эвакуировали для оказания экстренной медицинской помощи, в результате чего остальные 177 мигрантов застряли на итальянском корабле береговой охраны на 10 дней.

Сальвини, который сейчас является заместителем премьер-министра итальянского правительства, назвал решение суда «позором».

«Пусть судьи платят и принимают нелегальных иммигрантов, если им так не все равно», — написал Сальвини в соцсети X.

В то время Сальвини обвиняли в похищении мигрантов на лодке, но итальянский сенат отклонил запрос на расследование в отношении него.

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