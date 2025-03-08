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Разработчики научили нейросетевых агентов общаться на понятном им языке — подробности

13:17, 8 марта 2025
GibberLink позволяет искусственному интеллекту, обнаружившему, что его собеседник также является машиной, переходить на более эффективный протокол связи, известный как GGWave.
Разработчики научили нейросетевых агентов общаться на понятном им языке — подробности
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Хакатон-проект, который дает возможность искусственным агентам AI вести телефонные разговоры на машинном языке, непонятном человеку, стремительно набирает популярность в социальных сетях за последнюю неделю. Разработку, получившую название GibberLink, создали два инженера-программиста из Meta в ходе хакатона (мероприятия для IT-специалитов), проведенного в Лондоне при поддержке ElevenLabs и Andreessen Horowitz. 

GibberLink позволяет агенту AI распознавать, когда он разговаривает по телефону с другим агентом AI, рассказали создатели проекта. Как только агент AI понимает, что он разговаривает с другим агентом AI, GibberLink побуждает агентов переключиться на более эффективный протокол связи под названием GGWave.

GGWave — это библиотека звуков с открытым исходным кодом, в которой каждый звук представляет собой небольшой фрагмент данных. Это позволяет компьютерам общаться быстрее и эффективнее, чем с помощью человеческой речи. Однако для человеческого уха GGWave звучит как серия «бип» и «буп».

Компании все чаще заменяют сотрудников колл-центров агентами AI из ElevenLabs, Level AI, Retell AI и других стартапов на основе голосового AI.

В то же время такие технологические гиганты, как OpenAI, Google и Amazon, начинают внедрять потребительских агентов ИИ, способных выполнять сложные задачи от имени человека. 

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искусственный интеллект

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