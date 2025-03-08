Разработчики научили нейросетевых агентов общаться на понятном им языке — подробности

GibberLink позволяет искусственному интеллекту, обнаружившему, что его собеседник также является машиной, переходить на более эффективный протокол связи, известный как GGWave.

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Хакатон-проект, который дает возможность искусственным агентам AI вести телефонные разговоры на машинном языке, непонятном человеку, стремительно набирает популярность в социальных сетях за последнюю неделю. Разработку, получившую название GibberLink, создали два инженера-программиста из Meta в ходе хакатона (мероприятия для IT-специалитов), проведенного в Лондоне при поддержке ElevenLabs и Andreessen Horowitz.

GibberLink позволяет агенту AI распознавать, когда он разговаривает по телефону с другим агентом AI, рассказали создатели проекта. Как только агент AI понимает, что он разговаривает с другим агентом AI, GibberLink побуждает агентов переключиться на более эффективный протокол связи под названием GGWave.

GGWave — это библиотека звуков с открытым исходным кодом, в которой каждый звук представляет собой небольшой фрагмент данных. Это позволяет компьютерам общаться быстрее и эффективнее, чем с помощью человеческой речи. Однако для человеческого уха GGWave звучит как серия «бип» и «буп».

Компании все чаще заменяют сотрудников колл-центров агентами AI из ElevenLabs, Level AI, Retell AI и других стартапов на основе голосового AI.

В то же время такие технологические гиганты, как OpenAI, Google и Amazon, начинают внедрять потребительских агентов ИИ, способных выполнять сложные задачи от имени человека.

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