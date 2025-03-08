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Розробники навчили нейромережевих агентів спілкуватися зрозумілою їм мовою — подробиці

13:17, 8 березня 2025
GibberLink дозволяє штучному інтелекту, який виявив, що його співрозмовник є машиною, переходити на більш ефективний протокол зв'язку, відомий як GGWave.
Розробники навчили нейромережевих агентів спілкуватися зрозумілою їм мовою — подробиці
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Хакатон-проект, який дає можливість штучним агентам AI вести телефонні розмови машинною мовою, незрозумілою людині, стрімко набирає популярності в соціальних мережах за останній тиждень. Розробку, що отримала назву GibberLink, створили два інженери-програмісти з Meta під час хакатону (заходи для IT-фахівців), проведеного в Лондоні за підтримки ElevenLabs та Andreessen Horowitz. 

GibberLink дозволяє агенту AI розпізнавати, коли він розмовляє телефоном з іншим агентом AI, розповіли творці. Як тільки агент AI розуміє, що він розмовляє з іншим агентом AI, GibberLink спонукає агентів перейти на ефективніший протокол зв'язку під назвою GGWave.

GGWave - це бібліотека звуків з відкритим вихідним кодом, в якій кожен звук є невеликим фрагментом даних. Це дозволяє комп'ютерам спілкуватися швидше та ефективніше, ніж за допомогою людської мови. Однак для людського вуха GGWave звучить як серія "біп" та "буп".

Компанії все частіше замінюють співробітників кол-центрів агентами AI з ElevenLabs, Level AI, Retell AI та інших стартапів на основі голосового AI.

У той же час такі технологічні гіганти, як OpenAI, Google та Amazon, починають впроваджувати споживчих агентів ІІ, здатних виконувати складні завдання від імені людини. 

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штучний інтелект

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