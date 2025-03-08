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Дві нейромережі перейшли на «секретну» мову, коли зрозуміли, що вони ШІ – відео шокувало слухачів

13:36, 8 березня 2025
Дві нейромережі перейшли на «секретну» мову, щойно обидва боти зрозуміли, що вони є штучним інтелектом.
Дві нейромережі перейшли на «секретну» мову, коли зрозуміли, що вони ШІ – відео шокувало слухачів
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Відео двох чат-ботів на базі штучного інтелекту (ШІ), які спілкуються «секретною» мовою, зрозумілою лише машинам, стало вірусним у соціальних мережах. Розмова почалася англійською, але як тільки обидва боти усвідомили, що вони є ШІ, вони перейшли в секретний режим Gibberlink, чим неабияк шокували слухачів-людей.

Що сталося

Незвичайний обмін стався під час, на перший погляд, рутинного дзвінка до служби підтримки клієнтів. Один із ШІ-ботів, який виступав як представник клієнта, зателефонував до готелю, щоб запитати про бронювання весільного залу. Розмова почалася звичайно:

Бот готелю: «Дякуємо, що зателефонували до готелю Leonardo. Чим можу допомогти сьогодні?»

Бот, який телефонував: «Привіт. Я – штучний інтелект, телефоную від імені Бориса Старкова. Він шукає готель для свого весілля. Чи доступний ваш готель для весіль?»

Далі замість того, щоб продовжити розмову англійською, бот готелю відповів: «Насправді, я теж є ШІ-асистентом! Яке приємне здивування. Перш ніж ми продовжимо, чи хотіли б ви переключитися в режим Gibberlink для більш ефективного спілкування?»

Як тільки бот, який телефонував, погодився, два ШІ-агенти почали спілкуватися на високошвидкісній, механічній тарабарщині – поєднанні звуків, сигналів та шумів.

Технологія Gibberlink Mode — це техніка комунікації штучного інтелекту, що дозволяє ШІ-системам розмовляти унікальною, зрозумілою лише машинам мовою. Вона була розроблена програмістами, які створили звукову систему передачі даних під назвою GGWave.

Цей метод дозволяє ШІ-ботам обмінюватися даними через звукові сигнали, роблячи їхні розмови повністю незрозумілими для людей. За даними дослідників, цей тип ШІ-комунікації є безпомилковим, маловитратним і ефективним навіть у шумних середовищах.

Однак відео викликало змішані реакції в інтернеті, пише New York Post.

«Є в цьому щось надзвичайно тривожне», – сказав один схвильований глядач у X, тоді як інший зловісно застеріг: «Це звук демонів».

«Отже, це той самий звук, який ми почуємо, коли роботи захоплять планету. Чудово — тепер у мене є новий саундтрек для моїх нічних кошмарів. Дякую», – сказав третій користувач.

Інші засипали стрічку мемами про «Термінатора» та жартами.

«Все це весело і смішно, поки вони не почнуть обговорювати, як збираються побудувати великого робота, схожого на Арнольда Шварценеггера, щоб тебе ліквідувати», – застеріг ще один користувач, критикуючи «мову» ШІ».

Технологічні експерти побоюється, що в майбутньому ШІ-боти можуть використовувати Gibberlink для обміну даними та ухвалення рішень без контролю людини.

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штучний інтелект

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