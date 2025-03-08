На які надбавки до пенсії можуть розраховувати жінки після 60 років

Деякі жінки навіть можуть вийти на пенсію у 50 років, але є умови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні жінки та чоловіки мають право виходу на пенсію у 60 років, проте для цього необхідно мати відповідний страховий стаж. У 2025 році мінімальна вимога для отримання пенсії у 60 років становить 32 роки страхового стажу. Якщо ж його не вистачає, пенсійні виплати стають доступними пізніше – у 63 або 65 років, залежно від загальної тривалості трудової діяльності.

Окрім основної пенсії, українські жінки-пенсіонерки мають право на додаткові виплати та надбавки, розмір яких визначається залежно від віку, страхового стажу, соціального статусу та інших чинників.

Вікові доплати:

- для пенсіонерок 70–75 років – доплата 300 грн щомісяця

- для осіб віком 75–80 років – надбавка 456 грн

- для тих, кому виповнилося 80 і більше років – доплата 570 грн

Ці надбавки отримують пенсіонери, у яких загальна сума пенсії не перевищує 10 340 грн.

Жінки, які мають більше 30 років страхового стажу, отримують додатковий 1% до пенсії за кожен "зайвий" рік. У 2025 році ця сума складає 23, 61 грн за кожен напрацьований зверху рік.м

Жінки, які виховали 5 і більше дітей до 6-річного віку, можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 15 років страхового стажу.

Жінки, які мають статус Почесного донора України (здали 40 доз крові або 60 доз плазми), отримують 10% від прожиткового мінімуму. У 2025 році – це 292 гривні на місяць.

Деякі надбавки нараховуються автоматично (наприклад, вікові доплати), а інші потрібно оформлювати через ПФУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.