На какие прибавки к пенсии могут рассчитывать женщины после 60 лет

Некоторые женщины могут даже выйти на пенсию в 50 лет, но есть условия.

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В Украине женщины и мужчины имеют право на пенсию в 60 лет, однако для этого необходимо иметь соответствующий страховой стаж. В 2025 году минимальное требование получения пенсии в 60 лет составляет 32 года страхового стажа. Если же его не хватает, пенсионные выплаты становятся доступными позже – в 63 или 65 лет, в зависимости от продолжительности трудовой деятельности.

Кроме основной пенсии, у украинских женщин-пенсионерок есть право на дополнительные выплаты и надбавки, размер которых определяется в зависимости от возраста, страхового стажа, социального статуса и других факторов.

Возрастные доплаты:

- для пенсионерок 70–75 лет – доплата 300 грн ежемесячно

- для лиц 75–80 лет – надбавка 456 грн

- для тех, кому исполнилось 80 и более лет – доплата 570 грн

Эти надбавки получают пенсионеры, у которых общая сумма пенсии не превышает 10340 грн.

Женщины, имеющие более 30 лет страхового стажа, получают дополнительный 1% к пенсии за каждый "лишний" год. В 2025 году эта сумма составляет 23,61 грн за каждый наработанный сверху год.

Женщины, воспитавшие 5 и более детей в возрасте до 6 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа.

Женщины, имеющие статус Почетного донора Украины (сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы), получают 10% прожиточного минимума. В 2025 году – это 292 гривны в месяц.

Некоторые прибавки начисляются автоматически (например, возрастные доплаты), а другие нужно оформлять через ПФУ.

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