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Будущие абитуриенты с просроченной ID-картой могут регистрироваться на НМТ

14:13, 8 марта 2025
На период военного положения эти документы продолжают оставаться действительными.
Будущие абитуриенты с просроченной ID-картой могут регистрироваться на НМТ
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Будущие абитуриенты, которым исполнилось 18 лет и которые не успели заменить ID-карту, могут регистрироваться на Национальный мультипредметный тест (НМТ) с этим документом. На этом подчеркнула директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

«Первый вопрос, который мы часто слышим: можно ли зарегистрироваться с формально просроченной ID-картой? Мы знаем, что первая ID-карта должна быть получена человеком в 14 лет, а затем ее нужно заменить в 18. ...Если ID-карта еще старая, то ответ — можно регистрироваться с этой существующей ID-картой, так же, как и можно пройти оценивание с ней, потому что на период военного положения эти документы продолжают оставаться действительными», — сказала Вакуленко.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины опубликовало порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться учреждения высшего образования при организации приема поступающих, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

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