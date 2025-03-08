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Майбутні абітурієнти з протермінованою ID-карткою можуть реєструватися на НМТ

14:13, 8 березня 2025
На період воєнного стану ці документи продовжують бути чинними.
Майбутні абітурієнти з протермінованою ID-карткою можуть реєструватися на НМТ
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Майбутні абітурієнти, яким виповнилося 18 років і які не встигли змінити ID-картку, можуть реєструватися на Національний мультипредметний тест (НМТ) з цим документом. На цьому наголосила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

«Перше питання, яке ми часто чуємо, чи можна зареєструватися із формально протермінованою ID-карткою. Ми знаємо, що перша ID-картка має отримуватися людиною в 14 років, а далі її потрібно змінити у 18. ...Якщо ID-картка ще стара, то відповідь – можна реєструватися із цією існуючою ID-карткою так само, як і можна пройти оцінювання з нею, тому що на період воєнного стану ці документи продовжують бути чинними», - сказала Вакуленко.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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