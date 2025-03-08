Суд подтвердил обоснованность условного административного ареста имущества плательщика в случае отказа от допуска к проведению фактической проверки

ООО не допустило должностных лиц налоговой к проведению фактической проверки, о чем составлен акт отказа от допуска к проведению проверки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский окружной административный суд удовлетворил заявление налоговой службы в отношении Общества о подтверждении обоснованности условного административного ареста имущества налогоплательщика и признал арест обоснованным. Речь идет о деле № 420/2430/25, сообщает налоговая служба в Одесской области.

Постановлением Пятого апелляционного административного суда изменена мотивировочная часть решения суда первой инстанции и подтверждена обоснованность условного административного ареста имущества общества.

Согласно пункту 94.1 статьи 94 Налогового кодекса Украины, административный арест имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения выполнения налогоплательщиком своих обязанностей, определенных законом.

В соответствии с пунктом 94.4 статьи 94 Налогового кодекса Украины, арест может быть наложен контролирующим органом на любое имущество налогоплательщика, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, а также денежных средств на счету налогоплательщика.

Согласно положениям пункта 94.5 статьи 94 Налогового кодекса Украины, арест имущества может быть полным или условным. Условный арест имущества представляет собой ограничение прав налогоплательщика на распоряжение таким имуществом, предусматривающее обязательное предварительное получение разрешения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа на осуществление любых операций с этим имуществом.

Согласно подпункту 94.6.1 пункта 94.1 статьи 94 Налогового кодекса Украины, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа при наличии одного из обстоятельств, определенных пунктом 94.2 данной статьи, принимает решение о применении ареста имущества налогоплательщика, которое направляется налогоплательщику с требованием временно прекратить отчуждение его имущества.

Положениями подпункта 94.2.3 пункта 94.2 статьи 94 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что арест имущества может быть применен, если налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа.

Согласно подпункту 20.1.4 пункта 20.1 статьи 20 Налогового кодекса Украины, контролирующие органы имеют право проводить проверки и сверки налогоплательщиков (за исключением Национального банка Украины), в том числе после проведения процедур таможенного контроля и/или таможенного оформления.

Пункт 80.5 статьи 80 Налогового кодекса Украины предусматривает, что допуск должностных лиц контролирующих органов к проведению фактической проверки осуществляется в соответствии со статьей 81 данного Кодекса.

Согласно пункту 81.1 статьи 81 Налогового кодекса Украины, должностные лица контролирующего органа имеют право приступить к проведению, в том числе фактической проверки, при наличии оснований для их проведения, определенных данным Кодексом, и при условии предъявления или направления в предусмотренных Кодексом случаях следующих документов:

направления на проведение проверки с указанием даты выдачи, реквизитов контролирующего органа, приказа о проведении соответствующей проверки, реквизитов субъекта (фамилии, имени, отчества физического лица – налогоплательщика, подлежащего проверке) или объекта, проверки, цели, вида (документальная плановая/внеплановая или фактическая), оснований, даты начала и продолжительности проверки, должности и фамилии должностного лица, проводящего проверку;

копии приказа о проведении проверки с аналогичными реквизитами, а в случае проведения проверки в другом месте – адреса объекта проверки.

Предметом доказывания в этом деле является обоснованность причин отказа в допуске должностных лиц налогового органа к проведению налоговой проверки со стороны налогоплательщика.

Как установлено, ООО не допустило должностных лиц ГУ ГНС к фактической проверке, о чем составлен акт отказа от допуска 22.01.2025.

При этом ООО, обосновывая причины недопуска к проверке, указало, что в приказе ГУ ГНС не было указано, какая именно налоговая информация и за какой период была проанализирована, а также какие данные/факты свидетельствуют о возможных, но конкретных нарушениях налогоплательщиком законодательства в сфере хранения и оборота топлива, контроль за которым возложен на контролирующий орган.

С учетом правовой позиции Верховного Суда от 23.02.2023 по делу № 640/1709/21, обоснованность причин отказа в допуске должностных лиц налогового органа к проведению налоговой проверки со стороны налогоплательщика входит в предмет доказывания в делах, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 283 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Судебная коллегия указала, что основанием для проведения фактической проверки контролирующий орган в приказе от 22.01.2025 определил подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины и сослался на «необходимость выполнения функций, определенных законодательством в сфере регулирования производства и оборота топлива, с учетом предварительно проведенного анализа налоговой информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства в сфере хранения и оборота топлива».

Таким образом, основанием для проведения фактической проверки согласно подпункту 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины является наличие и/или получение в установленном законодательством порядке информации о возможных нарушениях налогового законодательства.

Верховный Суд в своих постановлениях неоднократно указывал, что подпункт 80.2.5 пункта 80.2 статьи 80 Налогового кодекса Украины предусматривает альтернативные основания проведения фактической проверки, которые могут применяться как в совокупности, так и каждое по отдельности.

Обращаясь в суд первой инстанции, ГУ ГНС указало, что основанием для приказа послужила налоговая информация, свидетельствующая о возможных нарушениях налогового законодательства. Анализ хозяйственной деятельности ООО выявил расхождения между данными Единого реестра акцизных накладных и Единого реестра налоговых накладных по объемам получения топлива за период с 01.02.2022 по настоящее время.

Таким образом, судебная коллегия считает, что указанная информация является основанием для назначения и проведения фактической проверки, о чем указано в приказе от 22.01.2025.

Учитывая, что контролирующий орган соблюдал требования законодательства относительно вручения копии приказа и предъявления направлений уполномоченному лицу общества, а субъект хозяйствования, в свою очередь, безосновательно отказался допустить должностных лиц к проведению проверки, апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции об обоснованности заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.