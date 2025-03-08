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В Офисе Президента анонсировали внесение в Раду законопроектов по защите прав военных

13:18, 8 марта 2025
Есть определенные законодательные инициативы, которые вскоре будут зарегистрированы в Верховной Раде, указали в ОП.
В Офисе Президента анонсировали внесение в Раду законопроектов по защите прав военных
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В Верховную Раду внесут ряд законодательных инициатив, касающихся защиты прав военнослужащих. Об этом сообщили в Офисе Президента во время VII Судебного форума, пишет Укринформ.

На данный момент Президентом Украины инициированы механизмы защиты прав в отношении института военного омбудсмена. В то же время, есть определенные законодательные инициативы, которые вскоре будут зарегистрированы в Верховной Раде.

«Мы надеемся, что этот процесс найдет отклик и в судебном сообществе, которое будет заинтересовано в том, чтобы снизить определенный уровень запроса военных обращаться в суд», – добавил представитель ОП.

«Мы должны учитывать, что даже после окончания активных боевых действий самой перспективной профессией будет военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Соответственно, и количество военных в будущем будет значительно отличаться от той, которая была у нас на 24 февраля 2022 года и до 2014 года», – указали в ОП и подчеркнули, что военные должны получить мощные инструменты защиты своих прав.

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