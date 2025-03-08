В Офісі Президента анонсували внесення до Ради законопроектів щодо захисту прав військових

Є певні законодавчі ініціативи, які будуть невдовзі зареєстровані у Верховній Раді, вказали в ОП.

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До Верховної Ради внесуть низку законодавчих ініціатив, які стосуються захисту прав військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі Президента під час VII Судового форуму, пише Укрінформ.

На даний момент Президентом України ініційовані механізми захисту прав стосовно інституту військового омбудсмена. Водночас, є певні законодавчі ініціативи, які будуть невдовзі зареєстровані у Верховній Раді.

«Ми сподіваємося, що цей процес знайде відгук і в суддівській спільноті, яка буде зацікавлена в тому, щоб знизити певний рівень запиту військових звертатись до суду», - додав представник ОП.

«Ми маємо зважати на те, що навіть після закінчення активних бойових дій найперспективнішою професією буде військовослужбовець Збройних Сил України. Відповідно, й кількість військових у майбутньому буде значно відрізнятися від тієї, яка в нас була станом на 24 лютого 2022 року та до 2014 року» - вказали в ОП та наголосили, що військові мають отримати потужні інструменти захисту своїх прав.

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