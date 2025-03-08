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Верховний суд Італії зобов’язав країну виплатити компенсацію 177 мігрантам, які застрягли на човні

13:54, 8 березня 2025
Суд постановив, що 177 мігрантів, яких утримували на борту судна протягом 10 днів, були позбавлені особистої свободи.
Верховний суд Італії зобов’язав країну виплатити компенсацію 177 мігрантам, які застрягли на човні
Фото: Getty Images
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Італія повинна виплатити компенсацію мігрантам, яким не дозволили зійти на берег із судна Diciotti у серпні 2018 року. Таке рішення ухвалив Верховний суд Італії, пише Politico.

Суд постановив, що 177 мігрантів, яких утримували на борту судна протягом 10 днів, були позбавлені особистої свободи, і тому мають право на компенсацію від італійської держави, розмір якої буде визначений у подальшому рішенні.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні назвала це рішення «вкрай сумнівним» і «дуже розчаровуючим».

«Через це рішення уряд змушений буде виплатити компенсацію — з грошей чесних італійських громадян, які сплачують податки, — людям, які намагалися нелегально в’їхати до Італії, порушуючи закон італійської держави», — написала Мелоні на своїй сторінці у соцмережі X.

Видання нагадує, що корабель берегової охорони Diciotti врятував 190 мігрантів із переповненого човна біля берегів італійського острова Лампедуза 16 серпня 2018 року, після того як їм відмовили у в’їзді до Мальти. Але щойно вони спробували висадитися на узбережжі Італії, тодішній міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні оголосив про закриття всіх портів країни.

Лише 13 мігрантам дозволили в’їхати до країни, оскільки їх евакуювали для надання екстреної медичної допомоги, внаслідок чого решта 177 мігрантів застрягли на італійському кораблі берегової охорони на 10 днів.

Сальвіні, який нині обіймає посаду заступника прем’єр-міністра італійського уряду, назвав рішення суду «ганьбою».

«Нехай судді самі платять і приймають нелегальних мігрантів, якщо їм так не байдуже», — написав Сальвіні у соцмережі X.

У той час Сальвіні обвинувачували у викраденні мігрантів на човні, проте італійський сенат відхилив запит на розслідування щодо нього.

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суд рішення суду Італія

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