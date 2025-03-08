У Пенсійному фонді пояснили, що підставою для відмови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності є період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим.

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Пенсійний фонд в Луганській області пояснює, за яких підстав роботодавці можуть відмовити у виплаті лікарняних.

Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Наголошуємо, що підставою для відмови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності є період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим.

Також зазначаємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі:

одержання застрахованою особою травми або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;

навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

примусового лікування, призначеного за судовим рішенням.

Одночасно повідомляємо, що підставою для відмови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності є тимчасова непрацездатність у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням.

Звертаємо увагу, що застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений лікарем, не виконують інструкцій, рекомендацій фахівців з реабілітації, необхідних для надання реабілітаційної допомоги відповідно до індивідуального реабілітаційного плану, погодженому цією особою, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі лікарсько-консультативною комісією, втрачають право на таку допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

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