Гарантії безпеки Україні має надати Європа, — міністр фінансів США Бессент

У США переконані, що гарантіями безпеки для Києва має займатися Європа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що гарантії безпеки для України має дати саме Європа, а не Штати.

«Володимир Зеленський має визнати, що саме Європа забезпечить гарантії безпеки для України», — заявив Бессент в інтерв'ю CNBC.

За його словами, ситуація щодо будь-якої мирної угоди щодо припинення війни Росії проти України є «нестабільною».

Як повідомляє Sky News, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий підтримати Україну, але необхідна співпраця зі США.

Раніше повідомлялося, що США готові піти у «ва-банк» та застосувати санкції проти російської енергетики заради припинення вогню в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.