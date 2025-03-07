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Гарантії безпеки Україні має надати Європа, — міністр фінансів США Бессент

18:19, 7 березня 2025
У США переконані, що гарантіями безпеки для Києва має займатися Європа.
Гарантії безпеки Україні має надати Європа, — міністр фінансів США Бессент
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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що гарантії безпеки для України має дати саме Європа, а не Штати.

«Володимир Зеленський має визнати, що саме Європа забезпечить гарантії безпеки для України», — заявив Бессент в інтерв'ю CNBC.

За його словами, ситуація щодо будь-якої мирної угоди щодо припинення війни Росії проти України є «нестабільною».

Як повідомляє Sky News, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий підтримати Україну, але необхідна співпраця зі США.

Раніше повідомлялося, що США готові піти у «ва-банк» та застосувати санкції проти російської енергетики заради припинення вогню в Україні.

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США Європа Україна

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