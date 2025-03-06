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США готові піти у «ва-банк» та застосувати санкції проти російської енергетики заради припинення вогню в Україні

20:35, 6 березня 2025
Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив за санкції проти Росії та Ірану.
США готові піти у «ва-банк» та застосувати санкції проти російської енергетики заради припинення вогню в Україні
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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати без коливань готові застосувати санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні. За словами Бессента, санкції будуть «використані явно й агресивно» для максимального впливу на ситуацію, згідно з вказівками президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

У своєму виступі на Економічному клубі Нью-Йорка, Бессент підкреслив, що адміністрація Трампа продовжує тиснути на Україну, аби вона сідає за стіл переговорів щодо угоди про припинення вогню з Росією. Він зазначив, що додаткові санкції можуть надати США більший важіль впливу на переговори.

Водночас, Бессент критикував адміністрацію Байдена за недостатньо рішуче введення енергетичних санкцій проти Росії, наголошуючи на безглуздості військової та фінансової допомоги Україні без відповідних санкцій.

Міністр також анонсував посилення санкцій проти Ірану, зокрема щодо нафтового сектора, і заявив, що США будуть активно працювати з «регіональними сторонами», аби обмежити можливості Ірану просувати свою нафту на міжнародний ринок.

Бессент наголосив, що зовнішня політика Трампа спрямована на забезпечення інтересів США на світовій арені, одночасно мотивуючи союзників витрачати більше на власну безпеку. Він також зазначив, що нещодавні переговори з Німеччиною щодо збільшення військових витрат можуть стати важливим кроком до зміцнення глобальної безпеки.

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США росія санкції

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