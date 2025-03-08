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У Міноборони розкрили, скільки жінок служать у лавах ЗСУ

19:58, 8 березня 2025
У Міноборони зазначили, що понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.
У Міноборони розкрили, скільки жінок служать у лавах ЗСУ
Фото: bbc.co.uk
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У Збройних силах України служать понад 70 000 жінок. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначають, що кількість жінок у лавах ЗСУ продовжує зростати. Загалом на 1 січня у ЗСУ проходять службу понад 70 000 жінок, з яких понад 48 000 є військовослужбовицями, а більше 5 500 перебувають безпосередньо на передовій. Це на 20% більше, ніж у 2022 році.

У Міноборони додають, що жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання. Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких: окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

«Жінки у війську щодня демонструють стійкість та професійність. Ми маємо забезпечити для них рівні можливості та умови служби. Тому Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема: забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство – Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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ЗСУ Міноборони

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