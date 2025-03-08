У Міноборони розкрили, скільки жінок служать у лавах ЗСУ

У Міноборони зазначили, що понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.

Фото: bbc.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Збройних силах України служать понад 70 000 жінок. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначають, що кількість жінок у лавах ЗСУ продовжує зростати. Загалом на 1 січня у ЗСУ проходять службу понад 70 000 жінок, з яких понад 48 000 є військовослужбовицями, а більше 5 500 перебувають безпосередньо на передовій. Це на 20% більше, ніж у 2022 році.

У Міноборони додають, що жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання. Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких: окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, незалежно від воєнного стану тощо.

«Жінки у війську щодня демонструють стійкість та професійність. Ми маємо забезпечити для них рівні можливості та умови служби. Тому Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема: забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство – Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.