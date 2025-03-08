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Що слід знати про спадкування в Україні — важливе нагадування від Мінюсту

16:21, 8 березня 2025
Заповіт не є незмінним документом, оскільки його можна змінювати або скасовувати в будь-який час.
Що слід знати про спадкування в Україні — важливе нагадування від Мінюсту
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує 10 важливих фактів про спадкування в Україні, які допоможуть краще розуміти свої права та обов’язки.

1. Заповіт або закон:

Якщо особа не залишила заповіту, спадщина переходить до спадкоємців за законом. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. 

2. Заповіт можна змінити:

Заповіт не є остаточним документом — його можна змінити або скасувати в будь-який момент.

3. Обов’язкова частка:

Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом.

4. Нотаріальне посвідчення:

Заповіт обов’язково має бути посвідчений нотаріусом або іншими уповноваженими особами.

5. Строк прийняття спадщини:

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

6. Права спадкоємців:

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для її прийняття. Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для її прийняття.

7. Склад спадщини:

До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

8. Обов’язки спадкоємців:

Спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, а також задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

9. Спадщина за межами України:

Якщо майно знаходиться за кордоном, спадкування регулюється нормами міжнародного приватного права.

10. Спадщина за мовчазною згодою:

Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шестимісячного строку він не заявив про відмову від неї.

Спадкування – це важливий процес, що потребує уваги до деталей, але його можна успішно пройти, дотримуючись закону та порад нотаріуса.

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