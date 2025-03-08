В Литве предлагают ввести всеобщий налог на оборону

Инициатор считает, что устойчивое финансирование нужд обороны можно обеспечить путем введения всеобщего налога на оборону.

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Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Гедримас Еглинскас считает, что устойчивое финансирование нужд обороны можно обеспечить путем введения всеобщего налога на оборону и обещает обсудить этот вопрос с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Об этом пишет Delfi.

«Я бы сказал, что должен быть один сильный налог на оборону, который платили бы все граждане, от студентов до пенсионеров и компаний», - заявил Еглинскас журналистам. «Приемлемо ли это с политической точки зрения? Я не уверен, может быть, и нет, но посмотрим, что по этому поводу думает коалиция, премьер-министр и Сейм в целом».

Еглинскас, член фракции демократического союза «Во имя Литвы» отметил, что пока не рассматривал в деталях, как конкретно может выглядеть всеобщий налог на оборону, но подчеркивает, что необходима четкая стратегия устойчивого финансирования обороны, которая не ограничивалась бы займами.

«Есть способы, это может зависеть от размера дохода, но это технические вопросы. Суть в самом принципе: говорим ли мы, что все граждане должны вносить свой вклад в финансирование обороны, чтобы защитить нашу свободу? Я думаю, что да», - подчеркнул Еглинскас.

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