Пенсионный фонд объяснил, как узнать размер пенсии после индексации

Пенсионный фонд предоставил инструкцию, как узнать размер пенсии после индексации.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что с 1 марта была проведена индексация пенсий. Размер выплаты можно проверить в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

ПФУ предоставил инструкцию, как узнать размер пенсии после индексации:

- Необходимо зайти на веб-портал ПФУ и авторизоваться.

- Затем нужно открыть раздел «Моя пенсия».

В этом разделе можно узнать новый размер пенсии, которая выплачивается с 1 марта.

Ранее сообщалось, что благодаря индексации для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Размер повышения рассчитывается индивидуально, но он не может составлять менее 100 и более 1500 гривен.

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