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В Пенсионном фонде пояснили, как рассчитан показатель индексации пенсий

16:20, 1 марта 2025
Показатель повышения пенсий можно рассчитать по установленной формуле.
В Пенсионном фонде пояснили, как рассчитан показатель индексации пенсий
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С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий и страховых выплат в размере 1,115. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 25.02.2025 №209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году», передает Пенсионный фонд.

Как рассчитан показатель индексации пенсий?

Порядком проведения перерасчета пенсий, согласно части второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 №124, определена следующая формула:

К = (ЗСЦ + 3C3) × 50% / 100% +1

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (ЗСЦ) за 2024 год (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) составляет 12%.

Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для расчета пенсии, за 2021-2023 годы составляет 13 559,41 грн, а за 2022-2024 годы — 15 057,09 грн. Соответственно, показатель роста средней заработной платы (3C3) составил 11%.

Коэффициент индексации в 2025 году составляет:

К = (12% + 11%) × 50% / 100% +1 = 1,115.

Ранее сообщалось, что благодаря индексации для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Размер повышения рассчитывается индивидуально, но он не может составлять менее 100 и более 1500 гривен.

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