У Пенсійному фонді пояснили, як розраховано показник індексації пенсій

Показник підвищення пенсій можна розрахувати за встановленою формулою.

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З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій і страхових виплат у розмірі 1,115. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 25.02.2025 №209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році», передає Пенсійний фонд.

Як розраховано показник індексації пенсій?

Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №124 визначена така формула:

К = (ЗСЦ + 3C3) × 50% /100% +1

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін (ЗСЦ) за 2024 рік (грудень 2024 року до грудня 2023 року) становить 12%.

Показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, за 2021-2023 роки становить 13 559,41 грн, за 2022-2024 роки – 15 057,09 грн. Відповідно показник зростання середньої заробітної плати (3C3) склав 11%.

Коефіцієнт індексації у 2025 році складає:

К= (12%+ 11%) × 50% /100% +1= 1,115.

Раніше ми писали, що завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше 100 гривень і більше 1500 гривень.

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