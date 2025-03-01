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Служба доставки їжі DoorDash «крала» чайові у кур’єрів — тепер вона виплатить майже $17 млн ​​компенсації

15:44, 1 березня 2025
Клієнти думали, що підтримують кур'єрів, залишаючи чайові, але насправді вони допомагали DoorDash економити кошти.
Служба доставки їжі DoorDash «крала» чайові у кур’єрів — тепер вона виплатить майже $17 млн ​​компенсації
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Американська служба доставки їжі DoorDash погодилася виплатити 16,75 мільйона доларів у рамках врегулювання розслідування, яке встановило, що сервіс доставки їжі використовував оманливі практики оплати, через що водії недоотримували чайові. Про це повідомляє Courthouse News.

Розслідування провела Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс. Перевірка розпочалася у 2021 році після скарг водіїв, які заявляли, що не отримували належні їм чайові через платіжну систему компанії, що діяла у 2017–2019 роках.

З’ясувалося, що DoorDash використовувала чайові клієнтів для компенсації базової оплати, яку компанія вже гарантувала працівникам.

«Фактично це була схема обману: клієнти думали, що підтримують кур'єрів, залишаючи чайові, але насправді вони допомагали DoorDash економити кошти», — заявила Джеймс. «Ми притягаємо DoorDash до відповідальності».

Суть схеми полягала у використанні системи мінімальної оплати. Водіям DoorDash, яких називають «Dashers», гарантувалася певна сума за кожне замовлення. Проте, замість того щоб отримувати чайові на додачу до мінімальної суми, компанія використовувала ці гроші для покриття мінімального платежу.

Наприклад, якщо водію гарантували 10 доларів за виконане замовлення, DoorDash мала б забезпечити виплату цієї суми. Якщо клієнт не залишав чайових, компанія повністю покривала ці 10 доларів. Але якщо клієнт залишав 5 доларів чайових, водій все одно отримував лише 10 доларів – DoorDash просто зменшувала свою частку виплати.

Як заявила Джеймс, клієнти не були належним чином проінформовані про цю систему і вважали, що водії отримують як мінімальну оплату, так і чайові. На сторінці оформлення замовлення клієнтам пропонували залишити чайові з повідомленням: «Dashers завжди отримують 100% чайових». Проте справжня інформація про механізм розподілу коштів була прихована в онлайн-документах, які неможливо було переглянути під час оформлення замовлення.

У межах врегулювання DoorDash виплатить компенсацію понад 60 000 кур'єрам у штаті Нью-Йорк. Джеймс закликала всіх, хто має право на компенсацію, подати відповідні заявки.

Крім виплат, компанія зобов'язалася змінити свої бізнес-практики. Надалі DoorDash повинна буде звітувати перед офісом Генерального прокурора, щоб підтвердити, що 100% чайових клієнтів йдуть безпосередньо водіям і не зменшують базову оплату.

DoorDash заявила, що з 2019 року її модель виплат уже враховує ці зміни. «Ми прагнемо забезпечити прозорість та справедливу оплату праці Dasher'ів. Скарги стосуються застарілої моделі виплат, яка була скасована ще у 2019 році», — йдеться у заяві компанії. «Dashers завжди отримують 100% чайових від клієнтів. Хоча ми впевнені, що наші практики тоді адекватно відображали порядок виплат, ми раді врегулювати цю ситуацію та продовжувати надавати можливість людям гнучко заробляти».

Крім цього, DoorDash повинна забезпечити прозоре інформування як клієнтів, так і водіїв про свою політику виплат. Вона також має надавати детальний розрахунок доходу за кожне замовлення та забезпечити водіям доступ до історії їхніх виплат щонайменше за останні чотири роки.

 

США компенсація

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