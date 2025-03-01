У Китаї вивчають військові можливості чат-бота DeepSeek

У Китаї вважають, що DeepSeek має великий потенціал для використання у військових цілях.

Фото: businesstoday.in

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Модель штучного інтелекту DeepSeek може використовуватися у різних військових застосуваннях — від керування безпілотними транспортними засобами до подання команд. Про це йдеться у звіті компанії Chongqing Landship Information Technology, яка є постачальником рішень для автономного водіння, пише Asia Times.

У Landship зазначають, що DeepSeek має великий потенціал для використання у військових цілях, наприклад, для управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогностування (ISR).

«У військово-стратегічному плануванні DeepSeek може проводити глибокий аналіз масивної розвідувальної інформації та надавати військовим командирам точну підтримку для ухвалення рішень.

DeepSeek володіє потужними можливостями розуміння та генерації мови, що дозволяє йому швидко адаптуватися до завдань на полі бою», — йдеться у повідомленні.

У Landship додали, що DeepSeek може співпрацювати із супутниками, радарами та безпілотниками для підвищення ефективності та точності військової розвідки.

Він може швидко ідентифікувати ключові військові цілі за супутниковими знімками та оцінювати їхні розміри і кількість, підтримуючи ухвалення військових рішень.

Раніше ми писали, що Китай інтегрує ШІ DeepSeek R1 у держсектор та лікарні.

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