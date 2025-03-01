У Кропивницькому викрили схему впливу на суд за гроші — судитимуть помічника судді Ленінського райсуду

За 25 тисяч гривень помічник судді разом з юристом обіцяли вплинути на суддю, щоб закрити адміністративну справу та повернути вилучений підакцизний товар.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Перед судом постануть помічник судді Ленінського районного суду м. Кіровограда та юрист одного з державних підприємств за фактом зловживання впливом. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Вказується, що помічник одного із суддів разом із знайомим вимагали 25 тисяч гривень за вплив на прийняття суддею цього ж суду рішення щодо закриття провадження в адміністративній справі та повернення вилученого підакцизного товару.

Зловмисників було викрито після отримання частини грошових коштів в загальній сумі 15 тисяч гривень.

Тепер обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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