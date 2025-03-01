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В Кропивницком разоблачили схему влияния на суд за деньги — будут судить помощника судьи Ленинского райсуда

14:50, 1 марта 2025
За 25 тысяч гривен помощник судьи вместе с юристом обещали повлиять на судью, чтобы закрыть административное дело и вернуть изъятый ​​подакцизный товар.
В Кропивницком разоблачили схему влияния на суд за деньги — будут судить помощника судьи Ленинского райсуда
Иллюстративное фото из открытых источников
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Перед судом предстанут помощник судьи Ленинского районного суда г. Кировоград и юрист одного из государственных предприятий по факту злоупотребления влиянием. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

Указывается, что помощник одного из судей вместе со знакомым требовали 25 тысяч гривен за влияние на принятие судьей этого же суда решения о закрытии производства по административному делу и возвращении изъятого подакцизного товара.

Злоумышленники были разоблачены после получения части денежных средств в общей сумме 15 тысяч гривен.

Теперь обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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