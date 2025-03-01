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Кабмин утвердил порядок подготовки, оценки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ

13:02, 1 марта 2025
Документ регламентирует реализацию реформы управления публичными инвестициями на трех уровнях.
Кабмин утвердил порядок подготовки, оценки и реализации публичных инвестиционных проектов и программ
Фото: mof.gov.ua
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Кабинет Министров утвердил постановление «Некоторые вопросы управления публичными инвестициями» (Public Investment Management, PIM). Документ регламентирует реализацию реформы PIM на государственном, региональном и местном уровнях, передает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что было принято ряд порядков, которые, в частности, охватывают:

  • разработку и мониторинг среднесрочного плана приоритетных публичных инвестиций государства;
  • подготовку публичных инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций;
  • формирование Единого проектного портфеля публичных инвестиций государства, региона или громады, а также отраслевых портфелей;
  • оценку и реализацию публичных инвестиционных проектов на всех уровнях управления.

«Основной целью реформы PIM является создание прозрачной, подотчетной и эффективной системы привлечения инвестиций в стратегически важные для восстановления сектора экономики. Текущий Единый проектный портфель на базе DREAM включает 787 проектов, наиболее приоритетные из которых будут финансироваться из госбюджета. Остальные могут дорабатываться и обновляться, чтобы получить больше шансов на финансирование. Сегодня правительство утвердило пошаговую инструкцию, которая позволит унифицировать подходы к планированию, формированию и оценке публичных инвестиционных проектов. Это обеспечит четкое распределение ресурсов, эффективное использование бюджетных средств и привлечение инвестиций», — отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Принятые порядки основаны на лучших мировых практиках, в частности The UK 5 Case Model и рекомендациях Института Тони Блэра и консультативной программы Европейского инвестиционного банка JASPERS.

Реформа PIM сочетает стратегическое и среднесрочное бюджетное планирование, что позволит направлять финансовые ресурсы государства на ключевые проекты в соответствии с приоритетами правительства с учетом актуальных потребностей украинцев.

На предыдущих этапах реформы PIM была создана Стратегическая инвестиционная рада, которая принимает ключевые решения по формированию Единого проектного портфеля, а также Межведомственная рабочая группа по подготовке публичных инвестиционных проектов, цель которой — обеспечить подготовку качественных публичных проектов.

В Министерстве экономики добавили, что утверждение методологической базы, лежащей в основе процесса PIM, является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, которые Украина должна выполнить в 2025 году.

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Кабинет Министров Украины

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