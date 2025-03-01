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Кабмін затвердив порядок підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм

13:02, 1 березня 2025
Документ регламентує реалізацію реформи управління публічними інвестиціями на трьох рівнях.
Кабмін затвердив порядок підготовки, оцінки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм
Фото: mof.gov.ua
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Кабінет Міністрів затвердив постанову «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (Public Investment Management). Документ регламентує реалізацію реформи PIM на державному, регіональному та місцевому рівнях, передає Міністерство економіки України.

Зазначається, що було ухвалено низка порядків. Вони, зокрема, охоплюють:

- розроблення та моніторинг середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави;

- підготовку публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій;

- формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, регіону або громади, а також галузевих портфелів;

- оцінку та реалізацію публічних інвестиційних проектів на всіх рівнях управління.

«Основною метою реформи PIM є створення прозорої, підзвітної та ефективної системи залучення інвестицій в стратегічні для відновлення сектори економіки. Цьогорічний Єдиний проектний портфель на базі DREAM, містить 787 проектів, найпріоритетніші з яких будуть профінансовані з держбюджету. Решта ж можуть доопрацьовуватися й оновлюватися, аби отримати більше шансів на фінансування. Сьогодні Уряд затвердив покрокову інструкцію, яка дозволить уніфікувати підходи планування, формування й оцінки публічних інвестиційних проектів. Це забезпечить чіткий розподіл ресурсів, ефективне використання бюджетних коштів і залучення інвестицій», — зазначив перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Порядки ґрунтуються на найкращих світових практиках, зокрема The UK 5 Case Model і рекомендаціях Інституту Тоні Блера та консультативної програми Європейського інвестиційного банку JASPERS.

Реформа РІМ поєднує стратегічне і середньострокове бюджетне планування, що дозволить спрямовувати фінансовий ресурс держави на ключові проекти відповідно до пріоритетів Уряду з урахуванням актуальних потреб українців.

На попередніх етапах реформи РІМ було створено Стратегічну інвестиційну раду, яка приймає ключові рішення щодо формування єдиного проектного портфеля та Міжвідомчу робочу групу з підготовки публічних інвестиційних проектів, яка має на меті забезпечити підготовку якісних публічних проектів.

У Міністерстві економіки додали, що затвердження методологічної бази, що лежить в основі процесу PIM, є одним зі структурних маяків Міжнародного валютного фонду, які Україна повинна виконати у 2025 році.

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Кабінет Міністрів України

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