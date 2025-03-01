Привласнив майже 230 тисяч гривень — киянин півтора року отримував пенсію своєї померлої бабусі

Чоловік не повідомив пенсійний фонд про факт смерті жінки та протягом 19 місяців отримував пенсійні виплати.

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Чоловік привласнив майже 230 тисяч гривень пенсійних виплат своєї померлої бабусі. Йому повідомлено про підозру в шахрайстві. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Встановлено, що 32-річний киянин, маючи повний доступ до додатку «Ощад 24/7» своєї бабусі не повідомив пенсійний фонд про факт її смерті та протягом 19 місяців отримував бюджетні кошти у вигляді пенсійних виплат, які надходили щомісяця.

Гроші підозрюваний перераховував на власний картковий рахунок.

У результаті вказаних дій чоловік завдав державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області збитки у розмірі близько 230 тисяч гривень.

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