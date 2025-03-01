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Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон чоловіків за гуманітарними вантажами

11:32, 1 березня 2025
В Україні можуть створити додатковий механізм виїзду водіїв за кордон за гуманітарними вантажами.
Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон чоловіків за гуманітарними вантажами
Фото: minfin.com.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд припинив функціонування системи «Шлях» для використання як механізм для виїзду за гуманітарною допомогою.

Міністерство соціальної політики України повідомило, що на основі даних Автоматизованої системи гуманітарної допомоги (АС ГД), водії, які виїхали за кордон через систему «Шлях», завезли в Україну менше 5% від усього обсягу допомоги, ввезеної в країну з моменту запуску в роботу системи (2024-й рік).

«Однак більшість гуманітарних вантажів ввезено водіями, які мають право на перетин кордону. Ці категорії водіїв і надалі можуть завозити необхідні гуманітарні вантажі», - зазначили у відомстві.

Крім того, Уряд доручив Мінсоцполітики спільно з Міноборони опрацювати питання та потребу формування додаткового механізму виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

«Мінсоцполітики формує пул експертів, які долучаться до опрацювання відповідного питання», - додали у відомстві.

Нагадаємо, що Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медичних вантажів і гуманітарної допомоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки». 

У Державній прикордонній службі пояснили, що суть змін полягає у скасуванні норми, за якою Міністерство розвитку громад та територій або обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами. Ця норма більше не діє.

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Мінсоцполітики кордон

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