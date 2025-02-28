Кабмін закрив систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу

Уряд припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.

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Кабінет Міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. Тож, водії повинні мати інші підстави для перетину кордону, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

У відомстві нагадали, що Кабмін 25 схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях"", - пояснили у Мінрозвитку.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Нагадаємо, що Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медичних вантажів і гуманітарної допомоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

У Державній прикордонній службі пояснили, що суть змін полягає у скасуванні норми, за якою Міністерство розвитку громад та територій або обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами. Ця норма більше не діє.

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