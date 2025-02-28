Практика судів
  1. В Україні

Кабмін закрив систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу

10:14, 28 лютого 2025
Уряд припинив функціонування системи «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.
Кабмін закрив систему «Шлях» для водіїв, що перевозять гуманітарну допомогу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. Тож, водії повинні мати інші підстави для перетину кордону, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

У відомстві нагадали, що Кабмін 25 схвалив зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

"Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях"", - пояснили у Мінрозвитку.

Додатково уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Нагадаємо, що Кабмін змінив правила перетину кордону для перевізників медичних вантажів і гуманітарної допомоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки». 

У Державній прикордонній службі пояснили, що суть змін полягає у скасуванні норми, за якою Міністерство розвитку громад та територій або обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами. Ця норма більше не діє.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Міністерство розвитку громад та територій кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За незаконне перенаправлення за кордон пропонують карати до 9 років позбавлення волі без можливості пом’якшення покарання – законопроект

Особам, які сприяли незаконному перетину кордону, у разі прийняття законопроекту буде загрожувати до 9 років позбавлення волі без права на пом’якшення покарання.

Закордонні відрядження суддів Верховного Суду — хто, куди та коли їздив за кордон у 2022-2024 роках

З 2022 року по грудень 2024 року судді Верховного Суду здійснили 264 офіційні закордонні відрядження у 29 країн Європи, Північної Америки та Азії.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації

У разі прийняття законопроекту суди не зможуть призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб, які ухилилися від мобілізації.

Судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон — законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується заборонити судам призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для ухилянтів та осіб, які сприяли незаконному перетину кордону.

За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури