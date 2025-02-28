Кабмин закрыл систему «Шлях» для водителей, которые перевозят гуманитарную помощь

Правительство прекратило функционирование системы «Шлях» для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.

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Кабинет Министров прекратил функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Водители должны иметь другие основания для пересечения границы, сообщает Министерство развития общин и территорий.

В ведомстве напомнили, что Кабмин 25 одобрил изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами. Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях".

"Поэтому водители, следующие по медицинским и гуманитарным грузам, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях", - пояснили в Минразвития.

Дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, формирующему политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

Напомним, что Кабмин изменил правила пересечения границы для перевозчиков медицинских грузов и гуманитарной помощи.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

В Государственной пограничной службе пояснили, что суть изменений заключается в отмене нормы, согласно которой Министерство развития общин и территорий или областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами. Эта норма больше не действует.

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