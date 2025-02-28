В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

В Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях были введены аварийные отключения света.

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В пятницу, 28 февраля, в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Также стало известно, что в Полтавской и Сумской областях действуют три очереди аварийных отключений. В Кировоградской области также введены аварийные графики.

В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений, причина – последствия российских атак на энергосистему. В первую очередь отключают промышленных потребителей.

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