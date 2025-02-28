Генпрокурор США Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии материалов по делу Джеффри Эпштейна

Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми и связях с несовершеннолетними девушками.

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Генеральный прокурор США Пэм Бонди обвинила ФБР в сокрытии «тысяч страниц документов» по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми и связях с несовершеннолетними девушками. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По ее словам, она запросила у ФБР все материалы по делу Эпштейна, но получила лишь около 200 страниц — гораздо меньше, чем было предоставлено по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл, подруге и сообщнице финансиста.

"Я неоднократно уточняла, получила ли я полный комплект документов в ответ на свой запрос, и ФБР неоднократно заверяло меня, что мы получили полный комплект документов. Вчера вечером я узнала от источника, что отделение ФБР в Нью-Йорке хранило тысячи страниц документов, связанных с расследованием и предъявлением обвинений Эпштейну", - цитируем Бонди издание Fox News.

Ранее в США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна. В нем оказалось более 150 имен. Генпрокурор США требует предоставить недостающие материалы до утра 28 февраля.

Напомним, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Его судили за изнасилование и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девочек.

При этом широкую известность получил "список Эпштейна" — в нем якобы должны быть перечислены знаменитости и политики, которые посещали его частный остров и пользовались интимными услугами девочек.

Список так и не был опубликован, а Эпштейн умер в 2019 году в тюремной камере (по официальной версии, от самоубийства). С тех пор в сети обсуждали необходимость публикации материалов по его делу.

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