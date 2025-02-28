Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID

Сотрудники Федеральной торговой комиссии США в течение ближайших месяцев должны переехать в здание, ранее занимавшее USAID.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, ранее занимавшее Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Bloomberg.

В ближайшие месяцы сотрудники Федеральной торговой комиссии США должны будут покинуть свои офисы.

Как пишет Bloomberg, большинство из 1300 сотрудников антимонопольного и потребительского агентства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещение в аренду нескольким другим федеральным агентствам. 10-летняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но она была продлена еще на три года до 2027 года.

Штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, расположена в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID.

Администрация общего обслуживания, арендующая офисные помещения от имени федеральных агентств, обратилась в Конгресс с просьбой получить разрешение на новую 20-летнюю аренду для FTC. Хотя Сенат принял новый запрос на аренду в ноябре, Палата еще не рассмотрела его.

Напомним, глава Верховного Суда США Джон Робертс остановил действие постановления федерального судьи, приказавшего Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.