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Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID

09:05, 28 февраля 2025
Сотрудники Федеральной торговой комиссии США в течение ближайших месяцев должны переехать в здание, ранее занимавшее USAID.
Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID
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Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, ранее занимавшее Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Bloomberg.

В ближайшие месяцы сотрудники Федеральной торговой комиссии США должны будут покинуть свои офисы.

Как пишет Bloomberg, большинство из 1300 сотрудников антимонопольного и потребительского агентства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещение в аренду нескольким другим федеральным агентствам. 10-летняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но она была продлена еще на три года до 2027 года.

Штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, расположена в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID.

Администрация общего обслуживания, арендующая офисные помещения от имени федеральных агентств, обратилась в Конгресс с просьбой получить разрешение на новую 20-летнюю аренду для FTC. Хотя Сенат принял новый запрос на аренду в ноябре, Палата еще не рассмотрела его.

Напомним, глава Верховного Суда США Джон Робертс остановил действие постановления федерального судьи, приказавшего Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов.

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США USAID

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