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Глава Верховного суда США Джон Робертс остановил действие определения федерального судьи, который приказал Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов

17:10, 27 февраля 2025
Ранее Амир Али дал время Государственному департаменту и USAID до полуночи 26 февраля, чтобы оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.
Глава Верховного суда США Джон Робертс остановил действие определения федерального судьи, который приказал Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов
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Глава Верховного суда США Джон Робертс приостановил действие приказа федерального судьи, который требовал от администрации Президента США Дональда Трампа выплатить средства иностранной помощи подрядчикам и получателям грантов Агентства США по международному развитию (USAID).

Джон Робертс издал временный приказ о приостановке действия определения окружного судьи США Амира Али.

Робертс попросил истцов – организации, заключающие контракты или получающие гранты от имени USAID и Государственного департамента США – представить аргументы до полудня 28 февраля.

Приказ главы Верховного суда США был принят после того, как представители администрации Трампа указали в заявлении в суд, что приняли окончательное решение о прекращении большинства контрактов и грантов США на внешнюю помощь, одновременно утверждая, что они не могут уложиться в срок, установленный судьей Амиром Али (до конца дня 26 февраля).

Ранее Амир Али обязал администрацию Президента США выполнить его ранее изданное определение, запрещающее приостановку финансирования иностранной помощи, и дал Государственному департаменту и USAID время до полуночи 26 февраля, чтобы оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.

Напомним, администрация сокращает более 90% контрактов Агентства США по международному развитию на внешнюю помощь и более 58 миллиардов долларов общей помощи США по всему миру. Это является частью программы «Америка прежде всего».

Юристы Министерства юстиции США утверждали, что администрация Белого дома имеет право приостановить действие соглашений, пока проверяет их на соответствие политике администрации.

В настоящее время USAID приняло окончательное решение отменить почти 5800 грантовых программ, оставив 500 из них.

В свою очередь, Государственный департамент США отменил около 4100 грантовых программ, оставив около 2700.

Также сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио приказал, чтобы просроченные счета-фактуры от истцов за работу до 24 января 2025 года, когда началось замораживание платежей, были «ускоренно отправлены на оплату без обычных процедур проверки». Отмечается, что, хотя часть денег будет выплачена, полная выплата может занять недели.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», чиновники Госдепа обсуждают размораживание некоторых программ помощи Украине, включая средства на развитие гражданского общества.

Автор: Наталя Мамченко

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Глава Верховного суда США Джон Робертс остановил действие определения федерального судьи, который приказал Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов

Ранее Амир Али дал время Государственному департаменту и USAID до полуночи 26 февраля, чтобы оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.

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