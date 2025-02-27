Хозяйственная деятельность на территории национальных природных парков должна соответствовать их задачам – КАС ВС

Прокуратура в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции обратилась в суд с иском к Департаменту защиты окружающей среды ОГА о признании противоправными действий по выдаче разрешения на специспользование природных ресурсов предприятию для промышленного рыболовства в пределах национального природного парка.

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Хозяйственная деятельность, которая не направлена на выполнение возложенных на национальные природные парки задач, разрешается только на отдельных территориях хозяйственной зоны парка (населенные пункты, объекты коммунального назначения парка, земли других землевладельцев и землепользователей, которые включены в состав парка). На всех остальных территориях хозяйственной зоны национальных природных парков разрешена только та хозяйственная деятельность, которая направлена на выполнение возложенных на парк задач.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в деле от 7 февраля 2025 года по делу № 280/2222/22 (производство № К/990/22754/23).

Прокуратура в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции обратилась в суд с иском к Департаменту защиты окружающей среды областной государственной администрации о признании противоправными действий по выдаче разрешения на специальное использование природных ресурсов предприятию для промышленного рыболовства в пределах национального природного парка.

Прокуратура указывала, что выданное разрешение нарушает действующее законодательство, поскольку задачами парка не предусмотрено осуществление на его территории промышленного рыболовства третьими лицами, а режим территории не содержит норм относительно такого использования природных ресурсов.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым была признана незаконной выдача разрешения на промышленное рыболовство на территории национального природного парка.

Верховный Суд указал, что поскольку нормами Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и положением о национальном природном парке не предусмотрено возложение на парк задач по обеспечению осуществления на его территории хозяйственной деятельности, связанной с промышленным выловом водных биоресурсов третьими лицами, действия Департамента защиты окружающей среды по выдаче спорного разрешения являются противоправными.

Прокуратура в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції звернулася до суду з позовом до Департаменту захисту довкілля обласної державної адміністрації щодо визнання протиправними дій щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів підприємству для промислового рибальства в межах національного природного парку. Прокуратура вказувала, що виданий дозвіл порушує чинне законодавство, адже завданнями парку не передбачено здійснення на його території промислового рибальства третіми особами, а режим території не містить норм щодо такого використання природних ресурсів.

Суд першої інстанції задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення і відмовив у задоволенні позову. КАС ВС скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким було визнано незаконною видачу дозволу на промислове рибальство на території національного природного парку.

Верховний Суд зазначив, що оскільки нормами Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та положенням про національний природний парк не передбачено покладення на парк завдань щодо забезпечення здійснення на його території господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом водних біоресурсів третіми особами, дії Департаменту захисту довкілля щодо видачі спірного дозволу є протиправними.

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