Хозяйственная деятельность на территории национальных природных парков должна соответствовать их задачам – КАС ВС

Хозяйственная деятельность, которая не направлена на выполнение возложенных на национальные природные парки задач, разрешается только на отдельных территориях хозяйственной зоны парка (населенные пункты, объекты коммунального назначения парка, земли других землевладельцев и землепользователей, которые включены в состав парка). На всех остальных территориях хозяйственной зоны национальных природных парков разрешена только та хозяйственная деятельность, которая направлена на выполнение возложенных на парк задач.
Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в деле от 7 февраля 2025 года по делу № 280/2222/22 (производство № К/990/22754/23).
Прокуратура в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции обратилась в суд с иском к Департаменту защиты окружающей среды областной государственной администрации о признании противоправными действий по выдаче разрешения на специальное использование природных ресурсов предприятию для промышленного рыболовства в пределах национального природного парка.
Прокуратура указывала, что выданное разрешение нарушает действующее законодательство, поскольку задачами парка не предусмотрено осуществление на его территории промышленного рыболовства третьими лицами, а режим территории не содержит норм относительно такого использования природных ресурсов.
Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым была признана незаконной выдача разрешения на промышленное рыболовство на территории национального природного парка.
Верховный Суд указал, что поскольку нормами Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и положением о национальном природном парке не предусмотрено возложение на парк задач по обеспечению осуществления на его территории хозяйственной деятельности, связанной с промышленным выловом водных биоресурсов третьими лицами, действия Департамента защиты окружающей среды по выдаче спорного разрешения являются противоправными.
Прокуратура в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції звернулася до суду з позовом до Департаменту захисту довкілля обласної державної адміністрації щодо визнання протиправними дій щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів підприємству для промислового рибальства в межах національного природного парку. Прокуратура вказувала, що виданий дозвіл порушує чинне законодавство, адже завданнями парку не передбачено здійснення на його території промислового рибальства третіми особами, а режим території не містить норм щодо такого використання природних ресурсів.
Суд першої інстанції задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення і відмовив у задоволенні позову. КАС ВС скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким було визнано незаконною видачу дозволу на промислове рибальство на території національного природного парку.
Верховний Суд зазначив, що оскільки нормами Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та положенням про національний природний парк не передбачено покладення на парк завдань щодо забезпечення здійснення на його території господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом водних біоресурсів третіми особами, дії Департаменту захисту довкілля щодо видачі спірного дозволу є протиправними.
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