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В Хмельницкой области двое братьев 13 и 17 лет воровали продукты из магазина — как их наказали

21:36, 27 февраля 2025
В течение октября-ноября прошлого года из магазина исчезали товары, записи камер видеонаблюдения помогли установить подозреваемых в воровстве, среди которых двое несовершеннолетних парней.
В Хмельницкой области двое братьев 13 и 17 лет воровали продукты из магазина — как их наказали
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В Хмельницкой области двое братьев 13 и 17 лет совершили серию мелких краж из сельского магазина, сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Указано, что в с. Филяновка в Хмельницкой области в течение октября-ноября прошлого года с полок местного супермаркета периодически исчезали товары. Их нехватку подтвердили несколько ревизий.

По записям камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемых в воровстве. Среди них двое несовершеннолетних братьев 13 и 17 лет.

Как установил Новоушицкий районный суд, с 26 октября по 29 ноября 2024 старший из братьев восемь раз наведывался в магазин и в карманах или под курткой выносил шоколад, колбасу, сыр, соус, мягкую игрушку. Наименьшая сумма похищенного за день составила 114 грн, наибольшая – 668 грн.

Суд признал 17-летнего юношу виновным в мелком похищении чужого имущества путем кражи (ч. 1 ст. 51 КУоАП) и наложил на него взыскание – 1700 грн штрафа.

Судья учла, что он раньше к административной ответственности не привлекался, студент, положительно характеризующийся по месту жительства, полностью возместил причиненный ущерб, также количество эпизодов похищения имущества, обстоятельства, смягчающие ответственность – искреннее раскаяние и совершение правонарушения несовершеннолетним.

Его младший брат в этот период совершил четыре кражи. Больше всего вынес первый раз – 12 плиток шоколада на сумму 693 грн.

За серию мелкого воровства 13-летнего сына к административной ответственности привлекли его мать. Суд установил, что в ее действиях есть состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП. Следовательно, признал ее виновной в уклонении от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению воспитания малолетнего сына.

Суд отметил, что именно на родителей возложена обязанность воспитания ребенка в духе уважения прав и свобод других людей, уважительного отношения к их частной собственности:

«Воспитание ребенка, в том числе заключается в разъяснении ребенку о невозможности извлечения пользы за чужой счет незаконным путем, создании условий внутри семьи, при которых ребенок будет четко различать и понимать противоправность того или иного поступка, его негативные последствия», – говорится в постановлении.

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