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На Хмельниччині двоє братів 13 і 17 років крали продукти з магазину — як їх покарали

21:36, 27 лютого 2025
Протягом жовтня-листопада минулого року з магазину зникали товари, записи камер відеоспостереження допомогли встановити підозрюваних у крадіжках, серед яких – двоє неповнолітніх хлопців.
На Хмельниччині двоє братів 13 і 17 років крали продукти з магазину — як їх покарали
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На Хмельниччині двоє братів 13 й 17 років учинили серію дрібних крадіжок із сільського магазину, повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Вказано, що у с. Філянівка на Хмельниччині протягом жовтня-листопада минулого року з полиць місцевого супермаркету періодично зникали товари. Їх нестачу підтвердили кілька ревізій.

За записами камер відеоспостереження вдалося встановити підозрюваних у крадіжці. Серед них – двоє неповнолітних братів 13 й 17 років.

Як встановив Новоушицький районний суд, з 26 жовтня по 29 листопада 2024 року старший з братів вісім разів навідувався до магазину й у кишенях або під курткою виносив шоколад, ковбасу, сир, соус, м’яку іграшку. Найменша сума викраденого за день становила 114 грн, найбільша – 668 грн.

Суд визнав 17-річного юнака винним у дрібному викраденні чужого майна шляхом крадіжки (ч. 1 ст. 51 КУпАП) та наклав на нього стягнення – 1700 грн штрафу.

Суддя врахувала, що він раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, студент, позитивно характеризується за місцем проживання, повністю відшкодував заподіяну шкоду, також кількість епізодів викрадення майна, обставини, які пом’якшують відповідальність – щире каяття та вчинення правопорушення неповнолітнім.

Його молодший брат у цей період вчинив чотири крадіжки. Найбільше виніс першого разу – 12 плиток шоколаду на суму 693 грн.

За серію дрібних крадіжок 13-річного сина до адміністративної відповідальності притягнули його матір. Суд встановив, що в її діях є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП. Відтак визнав її винною в ухиленні від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення виховання малолітнього сина.

Суд зауважив, що саме на батьків покладено обов’язок виховання дитини у дусі поваги до прав та свобод інших людей, поважливого ставлення до їхньої приватної власності:

«Виховання дитини, в тому числі полягає у роз’яснення дитині про неможливість отримання користі за чужий рахунок незаконним шляхом, створенні умов всередині сім`ї, при яких дитина буде чітко розрізняти та розуміти протиправність того чи іншого вчинку, його негативні наслідки», – йдеться у постанові.

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