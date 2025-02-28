На Буковині через недбалість держреєстратора з власності держави вибуло понад 100 га землі — його судитимуть

Держреєстратор із порушенням закону здійснив реєстрацію переходу двох земельних ділянок із державної у комунальну власність.

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На Буковині судитимуть державного реєстратора, через службову недбалість якого з державної власності вибуло понад 100 га землі. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році державний реєстратор, із порушенням закону, здійснив реєстрацію переходу двох земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні державної сортодослідної станції, із державної у комунальну власність.

Встановлено, що підозрюваний, не перевіривши документи на наявність законних підстав для зміни форми власності земельних ділянок, провів реєстраційні дії без відповідного рішення розпорядника земель та без акту приймання-передачі земельних ділянок.

Через службову недбалість з державної власності вибуло понад 100 га землі у Дністровському районі Чернівецької області, вартістю близько 7 млн грн.

Під час досудового розслідування землю повернуто у державну власність.

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