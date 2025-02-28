На Буковине из-за халатности госрегистратора из собственности государства выбыло более 100 га земли — его будут судить

Госрегистратор с нарушением закона осуществил регистрацию перехода двух земельных участков из государственного в коммунальную собственность.

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На Буковине будут судить государственного регистратора, по служебной халатности которого из государственной собственности выбыло более 100 га земли. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, в 2022 году государственный регистратор, с нарушением закона, осуществил регистрацию перехода двух земельных участков, которые находились в постоянном пользовании государственной сортоиспытательной станции, из государственной в коммунальную собственность.

Установлено, что подозреваемый, не проверив документы на наличие законных оснований для изменения формы собственности земельных участков, провел регистрационные действия без соответствующего решения распорядителя земель и без акта приема-передачи земельных участков.

Из-за служебной халатности из государственной собственности выбыло более 100 га земли в Днестровском районе Черновицкой области, стоимостью около 7 млн грн.

В ходе досудебного расследования земля была возвращена в государственную собственность.

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