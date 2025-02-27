Нацкомиссия опубликовала разъяснение по внутреннему аудиту в акционерных обществах

Документ уточняет требования к проверке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ службой внутреннего аудита.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что утвердила разъяснение по применению отдельных положений статьи 109 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Документ уточняет требования к проверке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ службой внутреннего аудита.

Ключевые пункты:

– обязательное создание службы внутреннего аудита или назначение ответственного внутреннего аудитора в акционерных обществах, подпадающих под действие соответствующего законодательства,

– установление требований к проведению проверок службой внутреннего аудита (внутренним аудитором), в частности по оценке достоверности финансовой отчетности, выявлению фактов нарушения законодательства и эффективности внутреннего контроля,

– определение формата отчетности службой внутреннего аудита (внутренним аудитором), которая является частью годовой информации эмитента и должна быть опубликована в соответствии с законодательством.

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