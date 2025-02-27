Не считаем это «переговорами по Украине», но будем следить за заявлениями, — спикер МИД Тихий прокомментировал переговоры США и РФ

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что Украина будет следить за публичными заявлениями после этих переговоров и анализировать их.

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Как известно, 27 февраля состоялась вторая за месяц встреча представителей США и России. Встреча была в Стамбуле, цель которой "нормализация работы посольств" двух стран.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал контакты Америки и РФ, отметив, что ведомство не считает это переговорами по Украине, но за заявления будут следить.

"Нас не информировали, узнали из публичной информации… Нигде публично не заявлялось, что там будет обсуждаться Украина. Мне кажется, что они говорили, что там будут обсуждаться российско-американские двусторонние отношения.

Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные заявления после этих переговоров, будем их анализировать, был ли там какой-то процесс между делегациями, но не считаем это переговорами по Украине", – отметил представитель МИД во время общения с журналистами.

Источник видео: Елена Чернякова, "Мы-Украина"

Напомним, что на первой встрече 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стороны обсуждали в частности Украину.

Также мы писали, что США и РФ согласились "устранить раздражители" в двусторонних отношениях.

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