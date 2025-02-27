На Киевщине поезд сбил 20-летнюю девушку, которая шла по железнодорожным путям в наушниках

Смертельная авария произошла возле станции «Пивни».

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В Киевской области на железнодорожной станции «Пивни» произошло трагическое событие: под колеса пассажирского поезда попала молодая девушка, которая погибла на месте. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным, 20-летняя жительница Черниговской области двигалась по железнодорожным путям в наушниках, не заметив приближения поезда, ехавшего по маршруту Фастов-Киев. Поезд сбил ее на 906 километре, и она получила смертельные травмы.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту происшествия (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Следователи Фастовского управления полиции работают над выяснением всех обстоятельств трагедии.

Полиция напоминает гражданам об опасности пребывания на железнодорожных путях и призывает быть внимательными и осторожными в зоне железнодорожного транспорта.

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