На Київщині потяг збив 20-річну дівчину, яка йшла по залізничних коліях в навушниках

Смертельна аварія сталася біля станції «Півні».

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У Київській області на залізничній станції «Півні» сталася трагічна подія: під колеса пасажирського потяга потрапила молода дівчина, яка загинула на місці. Про це повідомила поліція Київщини.

За попередніми даними, 20-річна жителька Чернігівської області рухалася по залізничних коліях в навушниках, не помітивши наближення потяга, що їхав за маршрутом Фастів-Київ. Потяг збив її на 906 кілометрі, і вона отримала смертельні травми.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом події (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України). Слідчі Фастівського управління поліції працюють над з'ясуванням усіх обставин трагедії.

Поліція нагадує громадянам про небезпеку перебування на залізничних коліях і закликає бути уважними та обережними в зоні залізничного транспорту.

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