Практика судів
  1. В Україні

На Київщині потяг збив 20-річну дівчину, яка йшла по залізничних коліях в навушниках

22:54, 27 лютого 2025
Смертельна аварія сталася біля станції «Півні».
На Київщині потяг збив 20-річну дівчину, яка йшла по залізничних коліях в навушниках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській області на залізничній станції «Півні» сталася трагічна подія: під колеса пасажирського потяга потрапила молода дівчина, яка загинула на місці. Про це повідомила поліція Київщини.

За попередніми даними, 20-річна жителька Чернігівської області рухалася по залізничних коліях в навушниках, не помітивши наближення потяга, що їхав за маршрутом Фастів-Київ. Потяг збив її на 906 кілометрі, і вона отримала смертельні травми.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом події (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України). Слідчі Фастівського управління поліції працюють над з'ясуванням усіх обставин трагедії.

Поліція нагадує громадянам про небезпеку перебування на залізничних коліях і закликає бути уважними та обережними в зоні залізничного транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Київська область Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд у 2024 році скасував більше 50% виправдувальних вироків

Кількість скасованих Верховним Судом виправдувальних вироків зменшилася, але все ж залишається на високому рівні.

На забезпечення потреб Служби дисциплінарних інспекторів необхідно знайти більше $1 млн

Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів, а на іноземних партнерів схоже розраховувати вже не варто.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Закон про скасування Господарського кодексу опубліковано – порівняльна таблиця змін до кодексів

Господарський кодекс втратить чинність з 28 серпня 2025 року, але деякі норми закону будуть діяти вже з 28 лютого – Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає процедуру припинення безстрокових відряджень суддів

До 10 березня судді можуть самостійно ініціювати припинення свого відрядження та обрати для себе новий суд зі 110 запропонованих судів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео